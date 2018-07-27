Зрители «Дома-2» подозревают, что Ольга Орлова неравнодушна к Илье Яббарову
Вот уже несколько недель прошло с тех пор, как публика узнала об интимной переписке Ильи Яббарова с Дарьей Осенковой, а беременная Алена Савкина до сих пор не может его простить. В периметре не проходит и дня без того, чтобы она не напомнила возлюбленному о предательстве и не рассказала, как она от этого страдает.
И хотя молодой человек давно раскаялся в содеянном и поклялся, что больше подобного не повториться, девушка отказывается верить в то, что он когда-то может исправиться. И, судя по слухам, которые уже разлетелись по всей Сети, Алена сомневается в Илье не напрасно.
От внимательных зрителей реалити-шоу не укрылось того, как Ольга Орлова трепетно относится к провинившемуся участнику. В то время, как одни критикуют его неверность, ведущая «Дома-2» просит о снисхождении.
Более того, теледива является чуть ли не единственной, поддерживающей и говорящей о невиновности Яббарова.
Некоторые поклонники подозревают, что Орлова испытывает к подопечному некие чувства и них может закрутиться роман, несмотря на то, что у того скоро появится ребенок.
Если это действительно так, то фанаты не сомневаются, что такого предательства со стороны Ильи и ведущей Савкине не выдержит, попадет в больницу или вообще потеряет ребенка. А потому, многие уже сейчас пишут Ольге с требованием, чтобы она прекратила так откровенно поддерживать Яббарова, дабы не давать ему лишнего повода сомневаться в чувствах к Алене.