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Зрители «Дома-2» подозревают, что Ольга Орлова неравнодушна к Илье Яббарову

Вот уже несколько недель прошло с тех пор, как публика узнала об интимной переписке Ильи Яббарова с Дарьей Осенковой, а беременная Алена Савкина до сих пор не может его простить. В периметре не проходит и дня без того, чтобы она не напомнила возлюбленному о предательстве и не рассказала, как она от этого страдает.

И хотя молодой человек давно раскаялся в содеянном и поклялся, что больше подобного не повториться, девушка отказывается верить в то, что он когда-то может исправиться. И, судя по слухам, которые уже разлетелись по всей Сети, Алена сомневается в Илье не напрасно.

Зрители «Дома-2» подозревают, что Ольга Орлова неравнодушна к Илье Яббарову

От внимательных зрителей реалити-шоу не укрылось того, как Ольга Орлова трепетно относится к провинившемуся участнику. В то время, как одни критикуют его неверность, ведущая «Дома-2» просит о снисхождении.

Более того, теледива является чуть ли не единственной, поддерживающей и говорящей о невиновности Яббарова.

Зрители «Дома-2» подозревают, что Ольга Орлова неравнодушна к Илье Яббарову

Некоторые поклонники подозревают, что Орлова испытывает к подопечному некие чувства и них может закрутиться роман, несмотря на то, что у того скоро появится ребенок.

Если это действительно так, то фанаты не сомневаются, что такого предательства со стороны Ильи и ведущей Савкине не выдержит, попадет в больницу или вообще потеряет ребенка. А потому, многие уже сейчас пишут Ольге с требованием, чтобы она прекратила так откровенно поддерживать Яббарова, дабы не давать ему лишнего повода сомневаться в чувствах к Алене.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:19
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