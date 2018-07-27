Зрители «Дома-2» подозревают, что Ольга Орлова неравнодушна к Илье Яббарову

И хотя молодой человек давно раскаялся в содеянном и поклялся, что больше подобного не повториться, девушка отказывается верить в то, что он когда-то может исправиться. И, судя по слухам, которые уже разлетелись по всей Сети, Алена сомневается в Илье не напрасно.От внимательных зрителей реалити-шоу не укрылось того, как Ольга Орлова трепетно относится к провинившемуся участнику. В то время, как одни критикуют его неверность, ведущая «Дома-2» просит о снисхождении.Более того, теледива является чуть ли не единственной, поддерживающей и говорящей о невиновности Яббарова.Некоторые поклонники подозревают, что Орлова испытывает к подопечному некие чувства и них может закрутиться роман, несмотря на то, что у того скоро появится ребенок.Если это действительно так, то фанаты не сомневаются, что такого предательства со стороны Ильи и ведущей Савкине не выдержит, попадет в больницу или вообще потеряет ребенка. А потому, многие уже сейчас пишут Ольге с требованием, чтобы она прекратила так откровенно поддерживать Яббарова, дабы не давать ему лишнего повода сомневаться в чувствах к Алене.