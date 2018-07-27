За голову собаки, учуявшей тонну наркотиков обещают 70 000 долларов

Мафия Колумбии была не в восторге, когда немецкая овчарка Призрак смогла учуять тонну наркотиков, непосредственно которые планировали экспортировать. Глава бандитской группировки «Клан залива» был в бешенстве из-за известия, что собака, которая служит государству, испортила ему бизнес. В данном случае была произведена одна тонна наркотиков. Но ее смог учуять Призрак. В итоге вся партия наркотического средства была просто изъята. В настоящее время нет данных касательно дальнейшей судьбы наркотика. А вот судьбу собаки попытался уже предрешить Дарио Усуга, который готов заплатить $70 000 за голову собаки, нашедшую за всю свою службу около девяти тонн наркотиков.Полиция сразу перевела данную собаку служить в аэропорт, отмечая, что ее жизнь там будет в безопасности. Пока не ясно, успокоился ли Усуга, но большинство пользователей считают решение мафиози ненормальным, потому что на границе всегда будут собаки, ищущие наркотики. Просто Призраку найдётся другая замена.