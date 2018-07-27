Учёные создали растворяемый в воде пластик

Чилийские учёные сообщают, что растворимый пластик был создан случайно. В ходе эксперимента они заменили нефтепродукты, используемые в производстве пластиковых пакетов, на природный известняк. Результат превзошёл все ожидания. Изначально специалисты планировали разработать биоразлагаемую бытовую химию, теперь они всерьёз задумались над выпуском продукции из нового материала.Согласно статистике, за один год в Мировой океан выбрасывается 8 миллионов тонн пластика. Наибольший вред окружающей среде наносят пакеты - срок их распада составляет 100-500 лет. Созданный пластик может решить проблему загрязнения планеты, он растворяется в жидкости за 5-10 минут, причем вода после этого абсолютно безопасна для человека и пригодна для употребления. В производстве разлагаемого пластика используется сырьё, одобренное санитарным контролем США.