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Конор Макгрегор согласился на бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым

Боец смешанных единоборств в легком и полулегком весах ирландец Конор Макгрегор дал согласие на условия боя с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, которые выдвинула UFC, передает RT ссылаясь на свои источники.

Конор Макгрегор согласился на бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым

По предварительным данным поединок должен состояться 6 октября в Лас-Вегасе.

По информации RT, точная дата пока не известна, так как с условиями согласились не обе стороны, а лишь Макгрегор. Среди вариантов площадок для проведения боя рассматриваются Лас-Вегас и Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке.

К слову, накануне, 26 июля, американский суд вынес приговор ирландскому бойцу в виде исправительных работ за его апрельскую выходку. Напоминаем, что Макгрегор в компании друзей напал на автобус с другими бойцами UFC, выбив в нём стёкла.

Действующий чемпион UFC легковес Хабиб Нурмагомедов довольно давно ищет встречи с Конором. На встрече с поклонниками, прошедшей в Баку, он отметил, что уничтожит Макгрегора в партере.
 
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Общество / Спорт / Культура
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:53
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