Конор Макгрегор согласился на бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым

По предварительным данным поединок должен состояться 6 октября в Лас-Вегасе.По информации RT, точная дата пока не известна, так как с условиями согласились не обе стороны, а лишь Макгрегор. Среди вариантов площадок для проведения боя рассматриваются Лас-Вегас и Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке.К слову, накануне, 26 июля, американский суд вынес приговор ирландскому бойцу в виде исправительных работ за его апрельскую выходку. Напоминаем, что Макгрегор в компании друзей напал на автобус с другими бойцами UFC, выбив в нём стёкла.Действующий чемпион UFC легковес Хабиб Нурмагомедов довольно давно ищет встречи с Конором. На встрече с поклонниками, прошедшей в Баку, он отметил, что уничтожит Макгрегора в партере.