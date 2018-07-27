Певица Слава опубликовала пикантное фото в сценическом костюме

Публикация от SLAVA (@nastya_slava) 26 Июл 2018 в 10:59 PDT

Певица Слава опубликовала развратную фотографию в сценическом костюме. В описании к снимку она написала: «Скоро на сцену!». На снимке певица запечатлена лёжа на кровати, застеленной белой простынёй, певица позирует в красных сапогах до колена в колготках в сеточку и в боди.Подписчики певицы Славы мгновенно отреагировали на довольно пикантный снимок. Восторженные фанаты в комментариях хвалили внешность звезды и её интересный наряд. Певица Слава принимает участие в фестивале «Жара», который проходит в Баку. Также в рамках мероприятия выступят Сергей Лазарев, Нюша, Егор Крид, Глюкоза и другие исполнители.