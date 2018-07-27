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Певица Слава опубликовала пикантное фото в сценическом костюме

Певица Слава опубликовала на своей странице в instagram фотографию, которая оказала сильное впечатление на фанатов. Артистка запечатлена на снимке в боди алого цвета и в сапогах на шпильках такого же цвета.

Певица Слава опубликовала пикантное фото в сценическом костюме


Певица Слава опубликовала развратную фотографию в сценическом костюме. В описании к снимку она написала: «Скоро на сцену!». На снимке певица запечатлена лёжа на кровати, застеленной белой простынёй, певица позирует в красных сапогах до колена в колготках в сеточку и в боди.

Подписчики певицы Славы мгновенно отреагировали на довольно пикантный снимок. Восторженные фанаты в комментариях хвалили внешность звезды и её интересный наряд. Певица Слава принимает участие в фестивале «Жара», который проходит в Баку. Также в рамках мероприятия выступят Сергей Лазарев, Нюша, Егор Крид, Глюкоза и другие исполнители.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:00
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