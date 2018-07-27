Огурец при регулярном употреблении снижает уровень подкожного жира на животе у человека

Он улучшает состояние слизистой оболочки желудка, защищая ее от воспаления и возникновения язв. Семечки овоща являются натуральными диуретиками, выводящими жидкость и токсины из организма. Это помогает укрепить мышцы живота и избавиться от вздутия, а также экстракт огурца на 29% понижает уровень глюкозы в крови, что также относится к холестерину.Лица, страдающие запорами, должны иметь овощ в меню, но еще он считается источником энергии, имеющим мало калорий. Потому во время диеты лучше отдавать предпочтение этому чуду природы, если возникает потребность в перекусе.