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Огурец при регулярном употреблении снижает уровень подкожного жира на животе у человека

Ученые выяснили, что огурец при регулярном употреблении снижает уровень подкожного жира на животе у человека. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Он улучшает состояние слизистой оболочки желудка, защищая ее от воспаления и возникновения язв. Семечки овоща являются натуральными диуретиками, выводящими жидкость и токсины из организма. Это помогает укрепить мышцы живота и избавиться от вздутия, а также экстракт огурца на 29% понижает уровень глюкозы в крови, что также относится к холестерину.

Огурец при регулярном употреблении снижает уровень подкожного жира на животе у человека


Лица, страдающие запорами, должны иметь овощ в меню, но еще он считается источником энергии, имеющим мало калорий. Потому во время диеты лучше отдавать предпочтение этому чуду природы, если возникает потребность в перекусе.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:50
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