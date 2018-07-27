Ученые: Спаржу, томаты и шпинат лучше употреблять в жареном или вареном виде

Первый продукт используется для профилактики онкологии, но сырым его есть нельзя. Максимальное количество полезных веществ можно получить во время готовки овоща на пару или обжарки в растительном масле. Помидоры могут стать виновниками нарушения обмена веществ в организме, но после готовки выделяют ликопин, уничтожающий раковые клетки. Картофель кроме токсинов имеет крахмал, вызывающий проблемы с органами ЖКТ.Нельзя делать салаты из сырой брюссельской капусты, провоцирующей вздутие живота и иные побочные эффекты. Также это относится к цветной капусте и брокколи, да и шпинат, несмотря на свои полезные качества, лучше немного обжарить, чтобы сохранить кальций, магний и железо в листьях.