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Ученые: Спаржу, томаты и шпинат лучше употреблять в жареном или вареном виде

Многие люди считают, что овощи полезно есть в сыром виде, однако ученые выяснили, что некоторые виды могут нанести вред организму в таком меню. Спаржу, томаты и шпинат лучше употреблять в жареном или вареном виде, что также относится к некоторым аналогам.

Первый продукт используется для профилактики онкологии, но сырым его есть нельзя. Максимальное количество полезных веществ можно получить во время готовки овоща на пару или обжарки в растительном масле. Помидоры могут стать виновниками нарушения обмена веществ в организме, но после готовки выделяют ликопин, уничтожающий раковые клетки. Картофель кроме токсинов имеет крахмал, вызывающий проблемы с органами ЖКТ.

Ученые: Спаржу, томаты и шпинат лучше употреблять в жареном или вареном виде


Нельзя делать салаты из сырой брюссельской капусты, провоцирующей вздутие живота и иные побочные эффекты. Также это относится к цветной капусте и брокколи, да и шпинат, несмотря на свои полезные качества, лучше немного обжарить, чтобы сохранить кальций, магний и железо в листьях.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:40
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