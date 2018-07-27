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«Обычный трус»: Александра Усика затравили критикой на Украине

Украинская писательница Лариса Ниццой назвала чемпиона по боксу Александра Усика трусом.

«Обычный трус»: Александра Усика затравили критикой на Украине

Украинский боксер, ставший абсолютным чемпионом мира, снова оказался под давлением критики со стороны своих соотечественников. Очередным недовольным оказалась детская писательница Лариса Ницой, которая назвала спортсмена трусом из-за того, что тот не произнес после победы над россиянином Муратом Гассиевым лозунг «Слава Украине!».

Ницой вслед за функционерами и политиками Украины раскритиковала боксера после его победы в финале WBSS над россиянином Муратом Гассиевым. Женщина оказалась недовольна тем, что Усик, мол, не поблагодарил своих болельщиков и страну за поддержку, а также не произнес лозунг «Слава Украине!». По мнению Ларисы, боксеру «не хватило смелости» на данный поступок.

«Для меня Усик — обычный трус. Да, он умело махает кулаками, он является профессионалом своих кулаков, но он трус. Выйдя на этот ринг, он мог на весь мир сказать «Слава Украине!», но этого не сделал. Это ведь не просто лозунг. Надо иметь смелость в логове врага сказать этот лозунг, но он такой смелости не имеет», — процитировала Ницой украинская пресса.

Стоит отметить, что на поединок, прошедший 21 июля в Москве, украинский боец вышел с национальным флагом. Вот только данный жест писательница оставила без внимания, заявив, что «этого недостаточно для проявления патриотизма».
 
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Общество / Спорт
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:37
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