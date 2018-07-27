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16-летняя дочь Григория Лепса шокировала Юрмалу своим выступлением

16-летняя дочь Григория Лепса в Юрмале шокировала публику. Сам Григорий Лепс на фестиваль Лаймы Вайкуле не приехал, однако его фамилия была замечена в списке выступающих на сцене концертного зала «Дзинтари».

16-летняя дочь Григория Лепса шокировала Юрмалу своим выступлением


16-летняя дочь Григория Лепса Ева выступила в Юрмале в составе группы Cosmos Girls. Вместе с дочерью Григория Лепса выступали ещё две девушки – 14-летняя Саша Гинер, которая является дочерью владельца футбольного клуба ЦСКА, и 14-летняя Эден Голан участница шоу «Голос. Дети». Юные певицы исполнили сингл под названием «Музыка».

Как сообщили инсайделы, девушки многих смогли впечатлить своим пением. Однако нашлись и те, кому творчество группы Cosmos Girls не понравилось и они назвали выступление девушек «купленной игрушкой».

Сам Григорий Лепс не давал комментариев по поводу выступления дочери Евы в Юрмале. Однако организаторы фестиваля «рандеву остались довольны успехом коллектива подростков.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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