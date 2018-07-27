16-летняя дочь Григория Лепса шокировала Юрмалу своим выступлением

16-летняя дочь Григория Лепса Ева выступила в Юрмале в составе группы Cosmos Girls. Вместе с дочерью Григория Лепса выступали ещё две девушки – 14-летняя Саша Гинер, которая является дочерью владельца футбольного клуба ЦСКА, и 14-летняя Эден Голан участница шоу «Голос. Дети». Юные певицы исполнили сингл под названием «Музыка».Как сообщили инсайделы, девушки многих смогли впечатлить своим пением. Однако нашлись и те, кому творчество группы Cosmos Girls не понравилось и они назвали выступление девушек «купленной игрушкой».Сам Григорий Лепс не давал комментариев по поводу выступления дочери Евы в Юрмале. Однако организаторы фестиваля «рандеву остались довольны успехом коллектива подростков.