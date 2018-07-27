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Текила в умеренных дозах поможет человеку сбросить лишний вес – Ученые

Американские специалисты выяснили, что текила в умеренных дозах поможет человеку сбросить лишний вес. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

В напитке есть большое количество голубой агавы, имеющей много полезных веществ. Медики успешно используют ее для лечения колита и болезни Крона. Ученые подтвердили свою теорию после опытов на грызунах, заметив положительный эффект такой диеты для достижения стройной фигуры. Но лица, имеющие пристрастие к алкоголю, должны выбирать для себя иные способы, чтобы похудеть.

Текила в умеренных дозах поможет человеку сбросить лишний вес – Ученые


Мексиканский напиток делается из сердцевины растения, которая после тепловой обработки измельчается, чтобы улучшить процесс брожения. Потом сок помещают в посуду и перегоняют 18% продукт в медном аппарате для увеличения крепости. Также есть разные виды текилы, зависящие от выдержки.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:10
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