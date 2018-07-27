Алена Водонаева показала подписчикам практически голую себя на новом фото

Пользователи социальной сети, подписанные на страницу теледивы не понимают, почему она постоянно стремится продемонстрировать свое тело.По мнению одних, у нее имеются огромные комплексы, касающиеся ее фигуры и внешности, а потому оголяясь она отчаянно пытается доказать всем, что еще молода и прекрасно выглядит.Другие же считают, что девушка является настоящей эксгибиционисткой, а потому получает удовольствие от мысли, что на ее обнаженное тело смотрит огромное количество людей.Однако и те, и те уверены, что из-за нарушений в психике Алены больше всего страдают не они, а ее несовершеннолетний сын Богдан, у которого есть свой аккаунт в «Инстаграме», а значит он подписан на мать и видит все ее откровенные снимки, что непременно отражается на его развитии.