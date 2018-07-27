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Алена Водонаева показала подписчикам практически голую себя на новом фото

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева продолжает эпатировать публику. На этот раз в Stories своего Instagram она опубликовала снимок, на котором предстала практически обнаженной.

Пользователи социальной сети, подписанные на страницу теледивы не понимают, почему она постоянно стремится продемонстрировать свое тело.
По мнению одних, у нее имеются огромные комплексы, касающиеся ее фигуры и внешности, а потому оголяясь она отчаянно пытается доказать всем, что еще молода и прекрасно выглядит.

Алена Водонаева показала подписчикам практически голую себя на новом фото

Другие же считают, что девушка является настоящей эксгибиционисткой, а потому получает удовольствие от мысли, что на ее обнаженное тело смотрит огромное количество людей.

Однако и те, и те уверены, что из-за нарушений в психике Алены больше всего страдают не они, а ее несовершеннолетний сын Богдан, у которого есть свой аккаунт в «Инстаграме», а значит он подписан на мать и видит все ее откровенные снимки, что непременно отражается на его развитии.

Алена Водонаева показала подписчикам практически голую себя на новом фото
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:28
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