Фанаты раскритиковали наряд 40-летней Ольги Орловой

«Неужели больше нечего надеть?» - написали пользователи Сети.

Теледива опубликовала снимок, на котором изображена на фоне парка в джинсах и довольно странном топе. К слову, последняя деталь гардероба и спровоцировала массу споров между подписчиками 40-летней певицы.Большинство фолловеров уверены, что женщина спутала верх с низом, и в тандеме с джинсами надела юбку. Для многих такой снимок оказался шокирующим, ведь ранее певица не появлялась перед фанатами в таком нелепом виде.Также некоторые посоветовали Орловой как можно быстрее сменить наряд. Однако нашлись и те, кому образ не показался смешным, а наоборот вызвал восторг. Ими оказались ценители модных новинок и те, кто уверен, что Ольге будет к лицу даже балахон.