Фанаты раскритиковали наряд 40-летней Ольги Орловой
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова всегда считалась женщиной с хорошим вкусом. Поклонники редко находили у девушки деталь гардероба, к которой смогли бы придраться. Вот только многие до сих пор не понимают, зачем Ольга надела юбку вместо блузки.
Теледива опубликовала снимок, на котором изображена на фоне парка в джинсах и довольно странном топе. К слову, последняя деталь гардероба и спровоцировала массу споров между подписчиками 40-летней певицы.
Большинство фолловеров уверены, что женщина спутала верх с низом, и в тандеме с джинсами надела юбку. Для многих такой снимок оказался шокирующим, ведь ранее певица не появлялась перед фанатами в таком нелепом виде.
Также некоторые посоветовали Орловой как можно быстрее сменить наряд. Однако нашлись и те, кому образ не показался смешным, а наоборот вызвал восторг. Ими оказались ценители модных новинок и те, кто уверен, что Ольге будет к лицу даже балахон.
Теледива опубликовала снимок, на котором изображена на фоне парка в джинсах и довольно странном топе. К слову, последняя деталь гардероба и спровоцировала массу споров между подписчиками 40-летней певицы.
Большинство фолловеров уверены, что женщина спутала верх с низом, и в тандеме с джинсами надела юбку. Для многих такой снимок оказался шокирующим, ведь ранее певица не появлялась перед фанатами в таком нелепом виде.
«Неужели больше нечего надеть?» - написали пользователи Сети.
Также некоторые посоветовали Орловой как можно быстрее сменить наряд. Однако нашлись и те, кому образ не показался смешным, а наоборот вызвал восторг. Ими оказались ценители модных новинок и те, кто уверен, что Ольге будет к лицу даже балахон.