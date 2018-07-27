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Марка Genesis обогнала Porsche в рейтинге удовлетворенности потребителей

Седан G80 оказался на втором месте в классе среднеразмерных премиальных авто. Машину на американском рынке продают с мотором V6 3.8 на 315 лошадей, дважды турбированным мотором 3.3, а также V8 5.0 на 426 л.с.

Марка Genesis обогнала Porsche в рейтинге удовлетворенности потребителей


Марка Genesis не успела стать лучшей в июне по версии J.D. Power в США, как в июле она заняла лидирующую позицию в рейтинге потребительских качеств современных марок, моделей APEAL. Премиальный южнокорейский бренд обошел Porsche, но немецкий производитель занял вторую позицию, потому что получил на один балл меньше победителя. Porsche в прошлом году стала первой в APEAL. ТОП составляли учитывая данные, полученные при опросе, участниками которого стали около 68 тысяч автолюбителей после пользования новыми авто, которые они приобрели. Респондентам предложили оценить по 77 пунктам их покупки. В рейтинге APEAL максимальное количество баллов составляет 1 000 баллов. Показатель удовлетворенности авто в глобальном смысле за год вырос на 10 пунктов до 820 баллов. Между тем Genesis набрала 884 балла. Самый большой индекс удовлетворенности потребителями по моделям зафиксирован у версии Lincoln Navigatorс (915 баллов).

Аутсайдером рейтинга оказалась Марка Mitsubishi, показав рекордное увеличение индекса удовлетворенности потребителя. За год он улучшился на тридцать три пункта.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:20
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