Марка Genesis обогнала Porsche в рейтинге удовлетворенности потребителей

Марка Genesis не успела стать лучшей в июне по версии J.D. Power в США, как в июле она заняла лидирующую позицию в рейтинге потребительских качеств современных марок, моделей APEAL. Премиальный южнокорейский бренд обошел Porsche, но немецкий производитель занял вторую позицию, потому что получил на один балл меньше победителя. Porsche в прошлом году стала первой в APEAL. ТОП составляли учитывая данные, полученные при опросе, участниками которого стали около 68 тысяч автолюбителей после пользования новыми авто, которые они приобрели. Респондентам предложили оценить по 77 пунктам их покупки. В рейтинге APEAL максимальное количество баллов составляет 1 000 баллов. Показатель удовлетворенности авто в глобальном смысле за год вырос на 10 пунктов до 820 баллов. Между тем Genesis набрала 884 балла. Самый большой индекс удовлетворенности потребителями по моделям зафиксирован у версии Lincoln Navigatorс (915 баллов).Аутсайдером рейтинга оказалась Марка Mitsubishi, показав рекордное увеличение индекса удовлетворенности потребителя. За год он улучшился на тридцать три пункта.