Оптимальная продолжительность дневного сна для здоровья человека составляет 30 минут

Такой отдых снимает напряжение и усиливает внимание, но нельзя чрезмерно увлекаться сном, чтобы не нарушить ночной режим. Это может привести к инертности и дискомфорту после пробуждения, а также сбиваются внутренние ритмы организма. Человек испытывает нехватку энергии, часто заглядывает в холодильник и начинает страдать от бессонницы.Кроме того, постоянная сонливость может указывать на проблемы со здоровьем. Кроме стресса и апноэ такие симптомы свойственны сердечным недугам и диабету второго типа.