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Оптимальная продолжительность дневного сна для здоровья человека составляет 30 минут

Большинство людей любят отдохнуть в дневное время, а западные компании имеют помещения, куда приходят их сотрудники. Медики выяснили, что оптимальная продолжительность дневного сна для здоровья человека составляет 30 минут, после чего в организме могут возникнуть негативные процессы.

Такой отдых снимает напряжение и усиливает внимание, но нельзя чрезмерно увлекаться сном, чтобы не нарушить ночной режим. Это может привести к инертности и дискомфорту после пробуждения, а также сбиваются внутренние ритмы организма. Человек испытывает нехватку энергии, часто заглядывает в холодильник и начинает страдать от бессонницы.

Оптимальная продолжительность дневного сна для здоровья человека составляет 30 минут


Кроме того, постоянная сонливость может указывать на проблемы со здоровьем. Кроме стресса и апноэ такие симптомы свойственны сердечным недугам и диабету второго типа.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:50
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