GM до премьеры рассекретил интерьер нового минивэна Chevrolet Orlando

Модель наделили расширенной центральной консолью, иным мультифункциональным рулём, пересмотренным блоком управления климатической системой, модифицированной приборной панелью, «трёхслойной» передней панелью с «парящим» тачскрином современной мультимедийной системы. Производитель начал Chevrolet Orlando позиционировать как внедорожный минивэн. Габариты трёхрядной новинки составляют 4684х1807х1628 мм. Колёсная база составляет 2 796 мм. Авто на китайском рынке предложат с 1,3-литровым турбодвигателем на 156 л.с. С ним может сочетаться механическая либо автоматическая 6-скоростная КПП. Chevrolet Orlando доступен с передним приводом.Также модель получит спортивную версию Redline. Её можно узнать по чёрной радиаторной решётке, красным акцентам на автомобильном кузове, дисках, наружных зеркалах. Продажи Chevrolet Orlando нового поколения запланированы на осень текущего года.