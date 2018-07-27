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Анастасию Костенко раскритиковали за неумение обращаться с маленькими детьми

Очередную свежую семейную фотографию Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова в пух и прах раскритиковали недоброжелатели звездного семейства.

Ни для кого не является секретом, что после того, как Дмитрий Тарасов – известнейший российский футболист, полузащитник и второй вице-капитан московского «Локомотива» официально развелся с прославленной поющей телеведущей Ольгой Бузовой и взял в жены молоденькую модель Анастасию Костенко ежедневно на парочку обрушивается шквал нелицеприятных комментариев и сообщений от преданных поклонников звезды «Дома-2».

Анастасию Костенко раскритиковали за неумение обращаться с маленькими детьми

Невзирая на то, что звездное семейство не единожды утверждало, что не планирует выносить свою личную жизнь на всеобщее обозрения, на сегодняшний день все предстоит именно так. Ведь и Тарасов, и Костенко каждый день делятся в личных микроблогах свежими фотографиями, видеороликами и сториз.

Несколько часов назад Дмитрий опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый снимок. На фото спортсмен запечатлен в компании своей третьей супруги Анастасии Костенко, новорожденной дочери, а также белоснежного лабрадора.

Анастасию Костенко раскритиковали за неумение обращаться с маленькими детьми

«Мои девочки любимые! Скоро вернусь.. #семья#люблю#скучаю», - подписал Дмитрий Тарасов новую семейную фотографию.

Нужно сказать, что огромнейшее количество пользователей Сети тут же обратили внимание не на саму подпись или милость снимка, а на Анастасию Костенко. Если быть точнее многих фолловеров шокировало то, что супруга Дмитрия Тарасова не правильно держит свою новорожденную дочку.

Один за другим недоброжелатели звездного семейства Тарасовых-Костенко принялись буквально забрасывать парочку нелицеприятными комментариями. Некоторые злопыхатели даже посоветовали Анастасии в срочном порядке записаться на курсы молодых мамочек, чтобы знать все о материнстве и о правильном обращении с грудничками.

Анастасию Костенко раскритиковали за неумение обращаться с маленькими детьми

«Я в шоке! Куда Тарасов вообще смотрит?! У него же уже есть дети! Нельзя так держать ребенка, которому еще и месяца нет! Вы что люди?!», «Костенко, не умеешь правильно держать малышку, не держи лучше! Наймите няню уже ради Бога! Или финансы не позволяют?! Тарасов отправь свою женушку на курсы материнства, а то она так ребенка угробит!», «Костенко еще сама как ребенок, понятно, что она не знает, как обращаться с малышкой..но лучше бы они наняли няню!», - пишут в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:13
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