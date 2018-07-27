АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев
EUR 73.82 USD 62.95
Курс валют на 27.07.2018

Ученые: Умеренное употребление алкоголя, отказ от курения и контроль веса увеличивают продолжительность жизни людей

Американские ученые просмотрели медицинские данные 45000 мужчин и 80000 женщин за 30 лет. Они выяснили, что умеренное употребление алкоголя, отказ от курения и контроль веса увеличивают продолжительность жизни людей.

В первом случае допускается бокал вина или пива, что также относится к рюмке коньяка, если напитки употреблять раз в неделю. Табачный дым быстро разрушает структуры клеток, становясь виновником преждевременной старости организма. Пешие прогулки вместе с пробежками и комплексом упражнений должны быть включены в режим дня.

Ученые: Умеренное употребление алкоголя, отказ от курения и контроль веса увеличивают продолжительность жизни людей


Ученые доказали, что ожирение сокращает человеческую жизнь на 5 лет, но также чрезмерная худоба ослабляет мышцы тела. Долгожители никогда не имеют в рационе много мяса, что также касается промышленных продуктов, потому стоит пересмотреть меню и сохранить здоровье.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Водоросли, зеленые овощи и субпродукты помогают
За голову собаки, учуявшей тонну наркотиков
Наряд Ани Лорак вызвал восхищение у гостей
Департамент Михаила Сироткина взял на вооружение
Александру Черно в купальнике хейтеры сравнили с
Учёные создали растворяемый в воде пластик
Выдержанные сыры, квашеная капуста и сушеные
Певица Слава опубликовала пикантное фото в
Ростех представил модель парашюта для эвакуации
Ксения Бородина поставила парням-одиночкам
Огурец при регулярном употреблении снижает
Ученые: Спаржу, томаты и шпинат лучше употреблять
Дарья Друзьяк призналась, что в студенчестве
16-летняя дочь Григория Лепса шокировала Юрмалу
Ольга Шелест «попала на деньги» из-за
Ольга Орлова показала сыну страну восходящего
Марка Genesis обогнала Porsche в рейтинге
Филипп Киркоров преждевременно покидает фестиваль
Текила в умеренных дозах поможет человеку
20-летняя жена Андрея Чуева заявила, что в сексе
Священник из Подмосковья убил супругу после
GM до премьеры рассекретил интерьер нового
Елена Кондулайнен поразила поклонников стройной
Оптимальная продолжительность дневного сна для
Юлия Ковальчук удивила поклонников нарядом без
Нелепый наряд Насти Каменских на красной дорожке
22-летний блогер Никита Шалагинов умер от
Актриса Мишель Уильямс тайно вышла замуж за
Китай впервые запустил в космос холодные атомные
Ученые: Умеренное употребление алкоголя, отказ от
Просмотреть все новости