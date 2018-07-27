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Китай впервые запустил в космос холодные атомные часы

Китай совершил успешный запуск в космос новой модели атомных часов, работающих точнее всех аналогов. Причем это первые «холодные» образцы механизма. Процессы охлаждения проводят с помощью лазеров, которые работают на источника, получаемых от космических лучей. При этом лазеры охлаждают атомы до показателя, приравненного к абсолютному нулю.

Ранее учеными установлено, что повышение точности атомных часов проходит при чрезвычайно низких температурах. Допустимая погрешность космического хронометра разрешена до 1 секунды за 160 тысяч лет. Что подтвердили 15 месяцем полета.
Китай впервые запустил в космос холодные атомные часы


Основан принцип действия новых часов на измерениях вибрации атомов, при нахождении их в свободном падении, при этом, не взаимодействуя ни с какими препятствиями. Работающие на Земле аналогичные часы, требовали периодического «подбрасывания» атомов. В условиях космоса, работают часы, которые значительно меньше земных аналогов. Данное обстоятельство вносило дополнительные трудности при изготовлении.

Помимо прочего, полученный «хронометр» требовал защиты от действий радиации и требовал «обучения» работе в условиях микрогравитаций. На основании эксперимента учеными получено подтверждение, что холодные атомные часы обладают идеальным «поведением» в космосе. Это позволяет их использовать при проведении экспериментов в условиях безвоздушного пространства.

Конкретное, прикладное применение этих часов не определено. Китайские ученые используют их только в научных целях. Но они не сомневаются, что скоро найдут области отраслей, где уже скоро можно будет использовать их изобретение.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:40
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