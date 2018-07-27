Московский автозавод Renault выпустил юбилейный 400-тысячный кроссовер Renault Duster

Производство популярной версии Renault Duster в РФ стартовало в конце 2011 года. Модель в 2015 году получила обновление: внедорожный обвес, ряд современных опций. Авто оснащают 1,6/2,0 - литровыми модернизированными двигателями на 114 и 143 л.с. Авто доступно с 1,6-литровым турбомотором на 109 л.с. Для России версия Renault Duster получила систему дистанционного запуска мотора Renault Start. На российский авторынок весной 2018 года вышла особая вариация Renault Duster Dakar Edition. Авто имеет уникальные легкосплавные диски черной расцветки, новые зеркала заднего вида, металлические акценты на заднем бампере и порогах, пластиковые рельефные накладки на автомобильном кузове с надписью «Dakar», расширители колесных арок.Стоит отметить, что Renault Duster с 2011 года стал в РФ настоящим бестселлером. Модель три года является лидером среди кроссоверов непосредственно по сохранности остаточной стоимости.