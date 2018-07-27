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Физические нагрузки, растительная пища и нормальный сон помогут людям победить стресс – Ученые

Индийские ученые провели масштабное исследование, после чего выяснили, что 46% особ из 200000 добровольцев, имеют различные формы недуга. Они отметили, что физические нагрузки, растительная пища и нормальный сон помогут людям победить стресс.

Негативное психологическое состояние может стать причиной усталости, головной боли и раздражительности. Однако во время активного образа жизни организм вырабатывает эндорфины и уменьшает гормоны стресса. Потому важно включить физические нагрузки в рабочий график, чтобы контролировать происходящие события.

Физические нагрузки, растительная пища и нормальный сон помогут людям победить стресс – Ученые


Правильный выбор продуктов тоже имеет большое значение в данном вопросе. Нужно обратить внимание на молочные и цельнозерновые варианты, а также иметь в меню рыбу и курицу вместе с овощами. Не стоит забывать о фруктах, где есть много полезных веществ, а нормальный режим сна поможет организму избегать перенапряжения.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:20
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