Физические нагрузки, растительная пища и нормальный сон помогут людям победить стресс – Ученые

Негативное психологическое состояние может стать причиной усталости, головной боли и раздражительности. Однако во время активного образа жизни организм вырабатывает эндорфины и уменьшает гормоны стресса. Потому важно включить физические нагрузки в рабочий график, чтобы контролировать происходящие события.Правильный выбор продуктов тоже имеет большое значение в данном вопросе. Нужно обратить внимание на молочные и цельнозерновые варианты, а также иметь в меню рыбу и курицу вместе с овощами. Не стоит забывать о фруктах, где есть много полезных веществ, а нормальный режим сна поможет организму избегать перенапряжения.