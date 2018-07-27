Потерявшая работу пьяная Виктория Романец взорвала Инстаграм

После этого от девушки отвернулись многие рекламодатели.Но надо напомнить, что их семья Антоном Гусевым живет в основном за счет рекламы, а значит, Романец было от чего впасть в отчаяние.А особенно, когда она узнала, что ее личный «враг» Инесса Шевчук встречается с богатым дизайнером Филиппом Плейном.По всей вероятности, посмотрев на альфонса и неудачника Антона Гусева и не увидев каких-либо перспектив в своей беспросветной жизни, Вика приложилась к бутылке. Звезда "Дома-2" стала постить в Stories откровенную ересь. При этом девушка показала себя без макияжа, после чего многие поразились, какая она некрасивая и толстая.