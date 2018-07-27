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Потерявшая работу пьяная Виктория Романец взорвала Инстаграм

На днях бывшую участницу скандального реалити-шоу "Дом-2" Викторию Романец уличили в нечестности.

После этого от девушки отвернулись многие рекламодатели.

Потерявшая работу пьяная Виктория Романец взорвала Инстаграм

Но надо напомнить, что их семья Антоном Гусевым живет в основном за счет рекламы, а значит, Романец было от чего впасть в отчаяние.

А особенно, когда она узнала, что ее личный «враг» Инесса Шевчук встречается с богатым дизайнером Филиппом Плейном.

По всей вероятности, посмотрев на альфонса и неудачника Антона Гусева и не увидев каких-либо перспектив в своей беспросветной жизни, Вика приложилась к бутылке. Звезда "Дома-2" стала постить в Stories откровенную ересь. При этом девушка показала себя без макияжа, после чего многие поразились, какая она некрасивая и толстая.

Потерявшая работу пьяная Виктория Романец взорвала Инстаграм
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:05
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