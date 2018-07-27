Задержан третий подозреваемый по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена

«Арестованы по подозрению в совершении данного преступления три лица», - заявил Марат Ахметжанов и добавил, что третий подозреваемый знал о злодеянии, но об этом решил умолчать.

«В течение более двух часов проводилась сердечно-легочная реанимация. Все усилия были брошены на спасение жизни. Но, к сожалению, смерть все-таки наступила», - сообщил Ержан Куттыгожин – заместитель главного врача Центральной городской клинической больницы.

Отмечается, что третьему фигуранту дела было известно о преступлении, однако он не сообщал о нем полиции.Ни для кого не является секретом, что по делу об убийстве известнейшего казахстанского фигуриста Дениса Тены уже задержано два человека. На сегодняшний день стало известно, что преступников уже не два, а три. Данную информацию сообщил журналистам Марат Ахметжанов – замгенпрокурор республики.Стоит подчеркнуть, что на данный момент до сих пор так и не удалось выяснить личность третьего преступника, которого на днях задержали. На сегодняшний день дело возбужденно по двум статьям: «Разбой», а также «Умышленное убийство группой лиц из корыстных побуждений».Стоит напомнить, что 19 июля текущего года на Дениса Тену было совершенно жестокое нападение посреди белого дня. Известнейший спортсмен скончался от множества ножевых ранений, которые ему нанесли грабители, которые пытались украсть с транспортного средства знаменитости зеркала.Несмотря на все усилия врачей, Дениса Тену не удалось спасти. По словам медиков, фигурист поступил в больницу в состоянии клинической смерти.Врач добавил, что скорая помощь прибыла на место трагедии очень быстро. Медики скорой тут же оказали спортсмену квалифицированную помощь, но, зона локализации ран находилась в зоне самых крупных сосудов.