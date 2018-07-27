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Наталья Рудова отреагировала на инцидент с участием алтайской живодерки

После скандального видео, опубликованного сестрами из Алтайского края, активисты из общества защиты животных составили петицию, призывая общественность наказать детей. Наталья Рудова отреагировала на инцидент с участием живодерки, предложив закрыть ее в психиатрической клинике.

Она отрубила топором голову котенку на глазах у младшей родственницы, вызвав негодование среди пользователей сетей. Отец виновницы преступления пытается защитить дочь, но 37000 человек уже подписали документ, требуя наказать юную убийцу животных. Наталья Рудова тоже считает, что нельзя прощать поступки неадекватных ребят, которые потом могут стать настоящими маньяками.

Наталья Рудова отреагировала на инцидент с участием алтайской живодерки


Рамзан Кадыров тоже озвучил свое мнение по такому поводу во время беседы с журналистами. Он считает, что родители не занимались воспитанием детей из-за своей занятости. Потому они выросли жестокими особами, презрительно относящимися к беззащитным животным.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:50
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