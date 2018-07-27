Иван Ургант удивил поклонников накачанным торсом на фото в Instagram

Оказалось, что знаменитость сначала просто посещал занятия, но потом заинтересовался таким направлением и даже принял участие в кроссе. Он показал подписчикам сюжет, позируя рядом со своим транспортом в форме, а люди стразу обратили внимание на отличное телосложение кумира.Пользователи сетей тоже позитивно оценили внешний вид Ивана Урганта, шутливо упомянув о памятнике настоящему мужчине. Кроме того, им понравилось выбритое лицо звезды без привычных усов, хотя шоумен долго не хотел расставаться с растительностью после завершения ЧМ.