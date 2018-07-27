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Иван Ургант удивил поклонников накачанным торсом на фото в Instagram

Поклонники знали, что ведущий ведет активный образ жизни и часто уделяет время тренировкам. Иван Ургант удивил их накачанным торсом на фото в Instagram, сообщив о своем увлечении велоспортом.

Оказалось, что знаменитость сначала просто посещал занятия, но потом заинтересовался таким направлением и даже принял участие в кроссе. Он показал подписчикам сюжет, позируя рядом со своим транспортом в форме, а люди стразу обратили внимание на отличное телосложение кумира.

Иван Ургант удивил поклонников накачанным торсом на фото в Instagram


Пользователи сетей тоже позитивно оценили внешний вид Ивана Урганта, шутливо упомянув о памятнике настоящему мужчине. Кроме того, им понравилось выбритое лицо звезды без привычных усов, хотя шоумен долго не хотел расставаться с растительностью после завершения ЧМ.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:50
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