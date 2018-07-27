Маленькая наследница Юлии Пересильд Анна восхитила поклонников зажигательным танцем

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild) 25 Июл 2018 в 2:51 PDT

Звезда отметила, что девочка мечтает связать свою жизнь с таким направлением, но может передумать в будущем. Пока грациозность и пластичность юной артистки оценили ее коллеги, отметив, что она отлично двигается и слышит ритмы мелодий. Подписчики сразу стали писать, что у талантливых родителей рождаются удивительные дети.Они несколько раз пересматривали сюжет Юлии Пересильд, после чего написали в комментариях, что дочка имеет гены звездной матери. Многие люди уверены, что она затмит знаменитость на сцене, если тоже решит продолжить профессию династии.