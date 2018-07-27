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В Японии рекламу пишут на подмышках

Новый тренд рекламных услуг появился в Японии. Некоторые рекламные агентства решили размещать объявления своих клиентов на подмышках.

В Японии рекламу пишут на подмышках

Авторы оригинальной идеи предложили наклеивать на подмышки открытки-постеры небольшого размера. Носители такой рекламы получают за свои услуги определенный гонорар, а сами рекламщики не заморачиваются с поиском новых мест для своей рекламы.

На подмышках моделей уже можно увидеть объявления о безболезненной эпиляции, о наборе в актерскую школу, об услугах детективных агентств или о предложениях работы.

Для будущих рекламных кампаний агентства набирают и девушек, и юношей, рассчитывая, что их подмышки будут востребованы у потенциальных клиентов.

В Японии рекламу пишут на подмышках

Нужно сказать, что рекламные агентства в Японии работают в условиях столь жесткой конкуренции, что просто вынуждены изыскивать самые необычные места для рекламы. Например, немногим ранее молодым японкам предлагалось носить рекламные баннеры на ногах чуть ниже юбки.
 
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В мире
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 15:20
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