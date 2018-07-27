В Японии рекламу пишут на подмышках

Авторы оригинальной идеи предложили наклеивать на подмышки открытки-постеры небольшого размера. Носители такой рекламы получают за свои услуги определенный гонорар, а сами рекламщики не заморачиваются с поиском новых мест для своей рекламы.На подмышках моделей уже можно увидеть объявления о безболезненной эпиляции, о наборе в актерскую школу, об услугах детективных агентств или о предложениях работы.Для будущих рекламных кампаний агентства набирают и девушек, и юношей, рассчитывая, что их подмышки будут востребованы у потенциальных клиентов.Нужно сказать, что рекламные агентства в Японии работают в условиях столь жесткой конкуренции, что просто вынуждены изыскивать самые необычные места для рекламы. Например, немногим ранее молодым японкам предлагалось носить рекламные баннеры на ногах чуть ниже юбки.