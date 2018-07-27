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В РФ продается пикап Toyota Hilux в спецверсии Exclusive

Японцы в текущем году отмечают пятидесятилетие модели. Вследствие этого авто Toyota Hilux получило особое исполнение, доступное в России по предзаказу.

В РФ продается пикап Toyota Hilux в спецверсии Exclusive


В РФ 26 июля начался приём заказов на пикап модели Toyota Hilux юбилейной версии Exclusive, которая посвящена 50-летию модели. Новая версия получила передний бампер и прочую решётку радиатора. Авто получило восемнадцатидюймовые легкосплавные колесные диски с уникальным дизайном, обновленную подножку заднего бампера вместе с серебристой вставкой. Черная версия Toyota Hilux Exclusive имеет строгий вид. Интерьер авто примечателен черным потолком, приборной панелью с интересным уникальным дизайном. Салон пикапа дополнили полированным вставками Piano black, хромированными акцентами. В авто устанавливается турбодизельный мотор 2.8 на 177 л.с. Он сочетается с 6-АКПП, который крутящий момент передаёт на обе оси. Новинка расценивается в 2,699 млн руб.

В РФ за январь-июнь реализации стандартного Toyota Hilux составили 1 349 авто. Модель в стране предлагается в версиях «Престиж», «Комфорт», «Стандарт».
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:40
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