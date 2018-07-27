Кристина Агилера впервые показала поклонникам своего наследника Макса на фото в Instagram

Звезда счастливо живет с Мэттью Ратлером, подарив ему дочку Саммер, а также имеет сына от предыдущего брака, который отметил свое 10-летие. Подписчики раньше никогда не видели семейных сюжетов исполнительницы, так что были восхищены таким сюрпризом, написав много лестных комплиментов в адрес своего кумира.Кристина Агилера тоже позировала рядом с мальчиком, смотрящим на экран ноутбука. Пользователи сетей отметили, что он похож на продюсера Джордана Брэтмана, являющегося отцом ребенка. Также люди позитивно оценили стройную фигуру похудевшей артистки, пожелав ей позитивного настроения и творческих успехов.