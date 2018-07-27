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Супругу Меладзе ограбили в испанском магазине

В Испании ограбили прямо в магазине супругу Валерия Меладзе, вор украл у Альбины Джанабаевой полную корзину с неоплаченными продуктами. Отмечается, что странного вора и продукты певицы найти не удалось.

Супругу Меладзе ограбили в испанском магазине


Когда Альбина Джанабаева поняла, что её ограбили, то растерялась, звезда не могла понять, кому понадобилась тележка с неоплаченными на кассе продуктами. Певицы обошла весь супермаркет, пытаясь найти свою пропажу, а также обратилась за помощью к продавцам и консультантам, однако тележку с продуктами так и не нашла.

Альбине Джанабаевой стало обидно, из-за того что не нашла тележку с продуктами, которые она тщательно выбирала, читая этикетки. В результате певице пришлось брать ещё одну тележку и наполнять её снова.

Поклонники звезды отметили, что такое бывало и с ними, возможно в магазине, кто-то прихватил тележку по ошибке. Некоторые подписчики отметили, что с ними бывала такая ситуация, когда они дома, разбирая пакеты с продуктами, обнаруживали там те товары, которые не клали в свои корзины в магазине.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:10
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