Супругу Меладзе ограбили в испанском магазине

Когда Альбина Джанабаева поняла, что её ограбили, то растерялась, звезда не могла понять, кому понадобилась тележка с неоплаченными на кассе продуктами. Певицы обошла весь супермаркет, пытаясь найти свою пропажу, а также обратилась за помощью к продавцам и консультантам, однако тележку с продуктами так и не нашла.Альбине Джанабаевой стало обидно, из-за того что не нашла тележку с продуктами, которые она тщательно выбирала, читая этикетки. В результате певице пришлось брать ещё одну тележку и наполнять её снова.Поклонники звезды отметили, что такое бывало и с ними, возможно в магазине, кто-то прихватил тележку по ошибке. Некоторые подписчики отметили, что с ними бывала такая ситуация, когда они дома, разбирая пакеты с продуктами, обнаруживали там те товары, которые не клали в свои корзины в магазине.