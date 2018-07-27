Анна Седокова порадовала поклонников жарким танцем с Николаем Басковым

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 26 Июл 2018 в 11:51 PDT

Исполнительница шутливо намекнула, что ее коллега был напористым партнером, но сама не была смущена такими нюансами. Сначала Анна Седокова показала подписчикам отличную пластику, после чего многие люди сразу заметили, как Николай Басков прижимается к своей партнерше во время танца.Пользователи сетей оценили стройную фигуру и прекрасны внешний вид артистки, а недоброжелатели сразу стали критиковать ее за пикантные моменты в сюжете. Некоторые лица даже назвали его компроматом, а самые преданные фанаты тоже захотели иметь наряд кумира и поменяться с ним местами.