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Анна Седокова порадовала поклонников жарким танцем с Николаем Басковым

Певица опубликовала видео в Instagram, сделанное на фестивале в Баку. Анна Седокова порадовала поклонников жарким танцем с Николаем Басковым, получив много позитивных комментариев в свой адрес.

Исполнительница шутливо намекнула, что ее коллега был напористым партнером, но сама не была смущена такими нюансами. Сначала Анна Седокова показала подписчикам отличную пластику, после чего многие люди сразу заметили, как Николай Басков прижимается к своей партнерше во время танца.

Анна Седокова порадовала поклонников жарким танцем с Николаем Басковым


Пользователи сетей оценили стройную фигуру и прекрасны внешний вид артистки, а недоброжелатели сразу стали критиковать ее за пикантные моменты в сюжете. Некоторые лица даже назвали его компроматом, а самые преданные фанаты тоже захотели иметь наряд кумира и поменяться с ним местами.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:10
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