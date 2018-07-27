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Версия Honda Fit с тюнинг-пакетом Modulo Style появился в продаже

Японский компактвэн получил визуальные доработки, сделавшие его более роскошным, а также стильным. Производитель озвучил подробные данные касательно новинки и прайс на нее.

Версия Honda Fit с тюнинг-пакетом Modulo Style появился в продаже


В рамках японского рынка начались реализации компактвэна версии Honda Fit с современным тюнинг-пакетом Modulo Style. Авто с ним получает уникальные легкосплавные пятнадцатидюймовые колесные диски, светодиодные противотуманные фонари, видоизмененный передний бампер. Авто получает также кожаные кресла/руль, черную крышу, металлические накладки на педали. Пакет Modulo Style предназначается непосредственно для визуальных изменений версий Honda Fit. Для желающих изменить авто технически, предлагают набор Modulo X. В моторную гамму компактвэна Honda Fit вошли бензиновые силовые агрегаты 1.3 и 1.5, которые генерируют 100, а также 132 л.с соответственно. Оба агрегата работают с МКПП либо вариатором.

Версия Honda Fit Modulo Style, оснащённая двигателем мотором 1.3 расценивается в 1,075 млн руб. Гибридная версия авто доступна за 1,288 млн руб.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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