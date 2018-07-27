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Экс-участница «Дома-2» Марина Тристановна Абрамсон посетила кастинг телепроекта

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Марина Тристановна Абрамсон побывала на кастинге прославленной телестройки.

Несмотря на то, что Марина Тристановна покинула один из самых популярных в России телепроектов не так давно, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные телезрители. Каждый день экс-звезда «Дома-2» радует своих преданных поклонников, наполняя свой личный микроблог свежими фотографиями, видеозаписями и сториз, многие из которых по достоинству оценивают ее фанаты.

Экс-участница «Дома-2» Марина Тристановна Абрамсон посетила кастинг телепроекта

Ни для кого из верных телезрителей телестройки не является секретом то, что на днях Илья Яббаров и Роман Гриценко вместе отправились в большой тур по городам Российской Федерации. Участники намерены отыскать и привести в Периметр новеньких молодых людей, которые окажутся не только очень яркими личностями, но и смогут повысить рейтинги шоу до небес.

Несколько дней назад наш портал уже рассказывал о том, что Роману и Илье очень понравилось проводить кастинг в Ростове-на-Дону. Ведь, как выяснилось, именно в этом городе молодые девушки и поклонницы просто-таки вешались на знаменитостей реалити, чтобы те забрали их с собой на «Дом-2».

Экс-участница «Дома-2» Марина Тристановна Абрамсон посетила кастинг телепроекта

Как стало известно, одним из городов в программе Романа Гриценко и Ильи Яббарова также был Воронеж. Стоит напомнить, что возлюбленный бывшей участницы «Дома-2» Марины Тристановной Абрамсон родом как раз из этого города.

А это значит, что весьма не удивительным стал тот факт, что экс-звезда телестройки решила посетить кастинг своего любимого реалити. Оказывается, что женщина пришла на кастинг, чтобы не только поддержать молодых парней, но и дать им несколько дельных советов.

Стоит подчеркнуть, что Марина Тристановна Абрамсон посетила кастинг «Дома-2» в компании своего будущего супруга. По словам экс-участницы телестройки, на днях они с избранником подали в ЗАГС заявление, поэтому совсем скоро станут официально мужем и женой.

Экс-участница «Дома-2» Марина Тристановна Абрамсон посетила кастинг телепроекта

Также Абрамсон призналась Роману Гриценко и Илье Яббарову, что не хочет обычную и традиционную свадьбу с огромным количеством ненужных гостей. Именно поэтому, по всей видимости, их бракосочетание, а после и свадебное путешествие, пройдет в Таиланде.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:45
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