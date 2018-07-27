Часовщики Швейцарии планируют начать выпуск очков и оправ к ним

В скором времени представят первую коллекцию, названную Eyewear Spring Summer 2019, дебют намечен на сентябрь, в период проведения Silma-2018. Местом проведения мероприятие будет Париж. Так же отмечается, что специалисты компании Montblanc воодушевлены сотрудничеством с известным брендом Kering Eyewear, который считается одним из лучших производителей luxury-сегмента очков.Компанию Montblanc привлекла приверженность партнера к качеству и неповторимому дизайну, что поможет создать высоко эстетичные продукты. В результате намеченного партнерства, планируется использование совместных усилий для выхода на совершенно новый уровень, который будет представлен дизайном и новыми подходами к изготовлению продукции, соответствующим высоким требованиям современных потребителей.Компанию Montblanc основали в 1906 году, в немецком Гамбурге. Основоположником был банкир Альфред Нехемиасон, совместно с торговцем Клаусом-Иоханнесом Воссом, при участии инженера Августа Эберштейна. В настоящее время она представляет часть концерна Richemont. Производство не ограничено только пишущими инструментами, особо выделяется производство сложных по конструкции механических часов, а так же украшений, аксессуаров, кожаных сумок.