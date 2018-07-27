Кровавая Луна появилась над Нью-Йорком на сутки раньше

Напомним, любители астрономии и всего загадочного предвкушают лунное затмение, которое состоится в ночь с 27 на 28 июля. Земля полностью затмит свой спутник на 1 час и 43 минуты, из-за чего Луна приобретет зловещий красноватый оттенок.Минувшим вечером Луна поторопилась удивить жителей американского континента. Над Нью-Йорком спутник взошел в оранжевом ареоле, окрасив небо и облака в необычно яркий цвет.Пользователи принялись фотографировать и снимать на видео это природное явление, выкладывая материалы в социальных сетях. Среди комментариев было немало шуток. Кто-то сравнил Нью-Йорк с городом из комиксов, а кто-то более пугливый решил, что приближается восшествие Христа.Известный эксперт в сфере метеорологии Пол Уокер поспешил объяснить происшествие с научной точки зрения. По его словам, эффект «Кровавой Луны» в данном случае вызван редким сочетанием раннего солнечного света, высокой влажности и легкой дымки.Метеоролог отметил, что Солнце светило под низким углом, пробиваясь через атмосферу с высокой влажностью. Солнечные лучи с короткой длиной волны рассеялись, в связи с чем и возникла иллюзия по типу Кровавой Луны.