Пикап Ford Ranger Raptor лишится бензинового двигателя

Больше покупатели не смогут приобрести данную версию с бензиновым мотором V6. Все желающие стать владельцем версии Ford Ranger Raptor должны довольствоваться только дизельной вариацией. По всей видимости данная новость расстроит немногих. Тревор Уортингтон, являющийся вице-президентом Ford, отметил, что из 200 авторынков, где предлагается данная версия, более высокой популярностью на 99% пользуется дизельная модель. На вопрос журналистов, продолжит ли Ford реализовывать бензиновую версию пикапа, Уортингтон ответил отрицательно.Версия Ford Ranger Raptor доступна с дизельным 2,4-литровым мотором, генерирующим 211 лошадиных сил (крутящий момент 500 Нм). Большинству автопроизводителей такой производительности хватает. Стоит отметить, что Ford Ranger Raptor раньше можно было приобрести с бензиновым 2,7-литровым силовым агрегатом V6 EcoBoost.