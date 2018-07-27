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Пикап Ford Ranger Raptor лишится бензинового двигателя

Американским автопроизводителем Ford сообщается, что сократиться моторная гамма пикапа версии Ford Ranger Raptor.

Пикап Ford Ranger Raptor лишится бензинового двигателя


Больше покупатели не смогут приобрести данную версию с бензиновым мотором V6. Все желающие стать владельцем версии Ford Ranger Raptor должны довольствоваться только дизельной вариацией. По всей видимости данная новость расстроит немногих. Тревор Уортингтон, являющийся вице-президентом Ford, отметил, что из 200 авторынков, где предлагается данная версия, более высокой популярностью на 99% пользуется дизельная модель. На вопрос журналистов, продолжит ли Ford реализовывать бензиновую версию пикапа, Уортингтон ответил отрицательно.

Версия Ford Ranger Raptor доступна с дизельным 2,4-литровым мотором, генерирующим 211 лошадиных сил (крутящий момент 500 Нм). Большинству автопроизводителей такой производительности хватает. Стоит отметить, что Ford Ranger Raptor раньше можно было приобрести с бензиновым 2,7-литровым силовым агрегатом V6 EcoBoost.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:50
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