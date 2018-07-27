BMW представит новую версию авто в конце августа

В Гудвуде на Фестивале скорости недавно дебютировала версия Toyota Supra, являющаяся ближайшим родственником немецкой модели. Представителями BMW отмечается, что покажут в Калифорнии в рамках автосалона новое авто, однако не уточнили какая версия, имеется ввиду. Новый родстер на сегодняшний день попадал неоднократно в объективы фотошпионов. Авто можно было лицезреть на патентных, а также тизерных изображениях. Замаскированный Z4 M40i в июне показался на видеотизере. Такое авто получило очень мощный рядный 6-цилиндровый трёхлитровый мотор.Новинку предлагают с двухлитровым четырёхцилиндровым турбомотором. Таким же агрегатом обзавестись может также родственная Toyota Supra. BMW вскоре планирует также представить версию M850i Coupe, а также Concept M8 Gran Coupe.