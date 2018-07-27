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BMW представит новую версию авто в конце августа

В компании BMW сообщили, что они планируют представить в конце августа новое авто на автовыставке Monterey Car Week в Калифорнии. По словам экспертов, речь идёт касательно премьеры долгожданного родстера версии BMW Z4.

BMW представит новую версию авто в конце августа


В Гудвуде на Фестивале скорости недавно дебютировала версия Toyota Supra, являющаяся ближайшим родственником немецкой модели. Представителями BMW отмечается, что покажут в Калифорнии в рамках автосалона новое авто, однако не уточнили какая версия, имеется ввиду. Новый родстер на сегодняшний день попадал неоднократно в объективы фотошпионов. Авто можно было лицезреть на патентных, а также тизерных изображениях. Замаскированный Z4 M40i в июне показался на видеотизере. Такое авто получило очень мощный рядный 6-цилиндровый трёхлитровый мотор.

Новинку предлагают с двухлитровым четырёхцилиндровым турбомотором. Таким же агрегатом обзавестись может также родственная Toyota Supra. BMW вскоре планирует также представить версию M850i Coupe, а также Concept M8 Gran Coupe.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30
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