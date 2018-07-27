Экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев продолжает оскорблять маму Александра Гобозова
Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Андрей Чуев опубликовал в личном микроблоге довольно провокационную видеозапись, которая шокировала его подписчиков.
Ни для кого не является секретом, что даже после того, как тот или иной участник прославленной телестройки уходит за ворота, за его личной жизнью, зачастую, продолжают следить многие телезрители. Андрей Чуев и Ольга Васильевна Гобозова, как оказалось, не являются исключениями.
Многие преданные поклонники одного из самых популярных проектов России знают, что Андрей Чуев и Ольга Васильевна Гобозова являются соседями и проживают в Наро-Фоминске.
Напомним, что после победи в конкурсе «Человек года», Андрей пообещал на всю страну, что построит дома для тех участников, которые вместе с ним находились в полуфинале. Как бы то ни было, но по факту Чуев выполнил обещание только по отношению к Ольге Васильевной.
Чуев довольно часто публикует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм комичные видеоролики, в некоторых из которых он прямо-таки издевается над своей зрелой соседкой. Не так давно, по рассказам самой Гобозовой-старшей, она сломала ногу и разбила градусник, и первым кого она позвала помочь, был Андрей.
Оказывается, что бывший участник реалити довольно часто помогает Ольге Васильевной Гобозовой, однако в этот момент не забывает изрядно поиздеваться над нем. Свои провокации Чуев не только записывает на видео, но и потом выкладывает ее в Сеть.
Судя по свежему видеоролику Андрея Чуева, он продолжает подкалывать и в некоторой степени даже издеваться над мамой своего бывшего хорошего друга Александра Гобозова. Мужчина удивился новому маникюру своей пожилой соседки, которая похвасталась с ним накрашенными ногтями через окно. Вот только экс-звезда «Дома-2» посоветовал Ольге Васильевне поковыряться этими пальцами в мягком месте.
Нужно сказать, что подобное поведение и высказывания Андрея Чуева в сторону зрелого человека не на шутку разозлили некоторых пользователей социальной сети. Один за другим они принялись буквально забрасывать бывшего участника «Дома-2» нелицеприятными высказываниями. А некоторые даже обратились к Александру Гобозову и попросили мужчину заступиться за честь и достоинство своей пожилой матери.