В Великобритании легализуют марихуану в качестве лекарства

Министр подчеркнул, что о полной легализации каннабиноидов речи не идет.Поводом для нововведений стали выводы двух экспертных комиссий, которым было поручено исследовать терапевтический эффект от использования препаратов на основе марихуаны.Ранее в центре политического скандала оказался 12-летний Билли Колдвелл. Родители больного эпилепсией подростка хранили масло конопли, которое помогало облегчать приступы недуга. Но после того, как полиция изъяла этот запрещенный продукт, Билли в тяжелейшем состоянии попал в больницу.Из-за этого происшествия глава МВД Саджид Джвавид под давлением общественников был вынужден выдать разрешение на применение запрещенных препаратов сроком на 20 дней. Дальнейший мониторинг ситуации и стал основанием для частичной легализации препаратов с марихуаны при условии выдачи лекарств строго по рецептам врача.