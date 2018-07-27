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В Великобритании легализуют марихуану в качестве лекарства

Лекарства на основе марихуаны появятся в аптеках Великобритании к концу 2018 года. Решение о частичной легализации наркотика накануне принял лично глава Министерства внутренних дел Соединенного королевства Саджид Джвавид.

В Великобритании легализуют марихуану в качестве лекарства

Министр подчеркнул, что о полной легализации каннабиноидов речи не идет.

Поводом для нововведений стали выводы двух экспертных комиссий, которым было поручено исследовать терапевтический эффект от использования препаратов на основе марихуаны.

Ранее в центре политического скандала оказался 12-летний Билли Колдвелл. Родители больного эпилепсией подростка хранили масло конопли, которое помогало облегчать приступы недуга. Но после того, как полиция изъяла этот запрещенный продукт, Билли в тяжелейшем состоянии попал в больницу.

Из-за этого происшествия глава МВД Саджид Джвавид под давлением общественников был вынужден выдать разрешение на применение запрещенных препаратов сроком на 20 дней. Дальнейший мониторинг ситуации и стал основанием для частичной легализации препаратов с марихуаны при условии выдачи лекарств строго по рецептам врача.
 
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В мире
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 14:20
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