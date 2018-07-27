В Ростовской области эксперты нашли опасных пауков каракуртов

Эти особи относятся к семейству “черных вдов” и представляют угрозу для жизни человека из-за своего яда. Жительница хутора Калинин заметила членистоногое на полу в кухне, а также аналогичные ситуации происходили в Ростове, где пауки решили поселиться в саду мужчины.Астраханская область тоже привлекла к себе внимание каракуртов. Там было госпитализировано 16 жертв их укусов, после чего медики стали предупреждать население осторожно вести себя во время встречи с опасными насекомыми.