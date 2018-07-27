Первый электрокар Land Rover получит название Road Rover

Вначале считали, что это наименование получит семейство авто бренда. Производитель не предоставлял пока информации касательно названия электрокара. Дебют электрокара Road Rover состоялся в нынешнем десятилетии. По всей видимости презентация авто состоится в конце будущего года во время мотор-шоу на территории Лос-Анджелеса. Своей роскошью авто сможет конкурировать с версией Mercedes-Benz S-Class. Согласно предположениям новинку изначально предложат американцам и китайцам. Эксперты считают, что авто будет расцениваться примерно в 101 000 евро. С электрокаром Road Rover будет разработан новый седан версии Jaguar XJ. Для новинок основой послужит алюминиевая платформа. Данные авто получат полноприводные версии, а также силовые установки, которые состоят из двух двигателей, которые вращать будут обе оси. Эти новинки смогут без подзарядки проехать около 480 км. До сотни авто разгоняется за 5,5 с.Специалисты Jaguar Land Rover пообещали новые модели сделать электрокарами и гибридами. Начало этой программы запланировали на 2020 году. Производитель имеет уже электрокар марки Jaguar I-Pace. Авто движут два двигателя, которые обеспечивают ей полный привод.