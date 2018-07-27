57% россиян не верят в то, что американцы побывали на Луне

Комментируя это мнение, остроумные интернет-пользователи заявили, что более правдоподобным выглядит путешествие Незнайки на Луну. Ведь американские астронавты до сих пор не могут летать в космос без российских двигателей и даже починить туалет на МКС для них большая проблема.О теории «лунного заговора» всерьез говорят 65% респондентов из числа людей со средним образованием. В обратном уверен каждый четвертый россиянин, привычно доверяя данным из Википедии о высадке на спутнике командира «Аполлона-11» Нила Армстронга. При этом каждый пятый участник опроса затруднился ответить.Другая половина опроса касалась инопланетян и веры в них. Оказалось, что почти половина россиян (45%) верят в их существование. При этом 27% опрошенных заявили, что представители инопланетной жизни намеренно прячутся от глаз людей, а 18% обвинили мировые правительства в сокрытии фактов пребывания пришельцев на земле.