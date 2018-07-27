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57% россиян не верят в то, что американцы побывали на Луне

Высадку американцев на Луне считают неправдой 57% россиян, о чем свидетельствуют результаты актуального социологического исследования от Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

57% россиян не верят в то, что американцы побывали на Луне

Комментируя это мнение, остроумные интернет-пользователи заявили, что более правдоподобным выглядит путешествие Незнайки на Луну. Ведь американские астронавты до сих пор не могут летать в космос без российских двигателей и даже починить туалет на МКС для них большая проблема.

О теории «лунного заговора» всерьез говорят 65% респондентов из числа людей со средним образованием. В обратном уверен каждый четвертый россиянин, привычно доверяя данным из Википедии о высадке на спутнике командира «Аполлона-11» Нила Армстронга. При этом каждый пятый участник опроса затруднился ответить.

Другая половина опроса касалась инопланетян и веры в них. Оказалось, что почти половина россиян (45%) верят в их существование. При этом 27% опрошенных заявили, что представители инопланетной жизни намеренно прячутся от глаз людей, а 18% обвинили мировые правительства в сокрытии фактов пребывания пришельцев на земле.
 
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Общество
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 07:50
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