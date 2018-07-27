NASA зафиксировало и преобразовало в звук вибрации Солнца

Звезда тоже имеет внутренние факторы, приводящие к такой реакции, а благодаря доплеровскому сдвигу спектральных линий экспертам удалось преобразовать их в звуки. С помощью полученной информации ученые могут отслеживать процессы, происходящие внутри светила.Пользователи услышали уникальные вибрации объекта с 42- тысячным ускорением без постороннего шума. Они отметили, что он постоянно гудит и проявляется скрытую активность.