NASA зафиксировало и преобразовало в звук вибрации Солнца
NASA зафиксировало и преобразовало в звук вибрации Солнца. Ученые создали аудиофайл, где записаны его колебания за 40 дней, опубликовав материалы в сетях.
Звезда тоже имеет внутренние факторы, приводящие к такой реакции, а благодаря доплеровскому сдвигу спектральных линий экспертам удалось преобразовать их в звуки. С помощью полученной информации ученые могут отслеживать процессы, происходящие внутри светила.
Пользователи услышали уникальные вибрации объекта с 42- тысячным ускорением без постороннего шума. Они отметили, что он постоянно гудит и проявляется скрытую активность.