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NASA зафиксировало и преобразовало в звук вибрации Солнца

NASA зафиксировало и преобразовало в звук вибрации Солнца. Ученые создали аудиофайл, где записаны его колебания за 40 дней, опубликовав материалы в сетях.

NASA зафиксировало и преобразовало в звук вибрации Солнца


Звезда тоже имеет внутренние факторы, приводящие к такой реакции, а благодаря доплеровскому сдвигу спектральных линий экспертам удалось преобразовать их в звуки. С помощью полученной информации ученые могут отслеживать процессы, происходящие внутри светила.



Пользователи услышали уникальные вибрации объекта с 42- тысячным ускорением без постороннего шума. Они отметили, что он постоянно гудит и проявляется скрытую активность.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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