Наталью Варлей едва не похитили в Железноводске

В Железноводске Наталью Варлей чуть было не похитили в тот момент, когда она прогуливалась по городу и рассматривала местные достопримечательности. Внезапно актрису окружили несколько женщин из племени, живущего у подножья горы. Первобытные женщины хотели сделать Наталью Варлей своей царицей, но местные жители её спасли, откупившись от захватчиц пряниками.Необычную встречу для актрисы разыграли артисты из местной театральной студии. В настоящее время Наталья Варлей в Железноводске принимает участие в фестивале «Хрустальный источникъ», а также она прогуливается по городу. Актриса отметила, что этот город ей особенно понравился, хотя она в восторге от каждого из городов Кавказских Минеральных Вод.