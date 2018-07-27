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Наталью Варлей едва не похитили в Железноводске

Актрису Наталью Варлей в Железноводске хотели похитить женщины из первобытного племени. Похитительницы предлагали актрисе стать их царицей.

Наталью Варлей едва не похитили в Железноводске


В Железноводске Наталью Варлей чуть было не похитили в тот момент, когда она прогуливалась по городу и рассматривала местные достопримечательности. Внезапно актрису окружили несколько женщин из племени, живущего у подножья горы. Первобытные женщины хотели сделать Наталью Варлей своей царицей, но местные жители её спасли, откупившись от захватчиц пряниками.

Необычную встречу для актрисы разыграли артисты из местной театральной студии. В настоящее время Наталья Варлей в Железноводске принимает участие в фестивале «Хрустальный источникъ», а также она прогуливается по городу. Актриса отметила, что этот город ей особенно понравился, хотя она в восторге от каждого из городов Кавказских Минеральных Вод.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:53
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