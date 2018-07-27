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Ученые: Лунное затмение может негативно отразиться на людях с сердечными болезнями

Ученые отметили, что грядущее лунное затмение продлится достаточно долго. Оно может негативно отразиться на людях с сердечными болезнями, а также принести дискомфорт здоровым собратьям.

Медики давно считают, что все природные процессы отражаются на здоровье человека, так что в данном случае не стоит чрезмерно увлекаться физическими нагрузками. Можно гулять на улице или заниматься любимым хобби, но в такие дни может возникнуть гипертонический криз у особ, имеющих высокое давление.

Ученые: Лунное затмение может негативно отразиться на людях с сердечными болезнями


Сбой сердечных ритмов ощутят люди, страдающие от вегетососудистой дистонии, а остальная категория лиц будет испытывать слабость и усталость. Ученые не рекомендуют в эти дни долго находиться на солнце и включать в рацион тяжелую пищу, а также полезен отдых в тени рядом с водой.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:20
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