Ученые: Лунное затмение может негативно отразиться на людях с сердечными болезнями

Медики давно считают, что все природные процессы отражаются на здоровье человека, так что в данном случае не стоит чрезмерно увлекаться физическими нагрузками. Можно гулять на улице или заниматься любимым хобби, но в такие дни может возникнуть гипертонический криз у особ, имеющих высокое давление.Сбой сердечных ритмов ощутят люди, страдающие от вегетососудистой дистонии, а остальная категория лиц будет испытывать слабость и усталость. Ученые не рекомендуют в эти дни долго находиться на солнце и включать в рацион тяжелую пищу, а также полезен отдых в тени рядом с водой.