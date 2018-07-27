АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи
EUR 73.82 USD 62.95
Курс валют на 27.07.2018

Дочь Даны Борисовой: «Я хочу жить с мамочкой»

Известная российская телеведущая Дана Борисова продолжает выяснять отношения с бывшим супругом Максимом Аксеновым по поводу того, с кем должна жить их общая наследница.

10-летняя Полиночка вряд ли могла даже предположить, что станет настоящим яблоком раздора для своих мамы и папы. Напомним, что не так давно Дана Борисова и Максим Аксенов выясняли в суде, кто же из них будет опекуном их дочери. Тогда после продолжительных разбирательств суд постановил, что Полина должна проживать с родным отцом, а известная мама отныне будет обязана выплачивать на дочку алименты.

Дочь Даны Борисовой: «Я хочу жить с мамочкой»

Как сообщается, в течении некоторого времени Дана Борисова честно выполняла все возложенные на нее судом финансовые обязательства. Телеведущая делала все возможное и невозможное для того, чтобы почаще видеться со своей дочерью и уделять ей куда больше внимания, чем это делала ранее.

И вот на днях Максим Аксенов заявил, что совсем скоро Полинка переедет к своей звездной маме и будет отныне жить у нее. Тем не менее, Дана Борисова опровергла данную информацию и подчеркнула, что бывший супругу до сих пор является опекуном ее наследницы.

На сегодняшний день Максим практически, что каждый день заявляет, что Дана использует Полину для пиара и на самом деле не только не заботиться о ней, но и отказывается видится с дочерью. Однако Борисова и это заявление Аксенова опровергла.

Дочь Даны Борисовой: «Я хочу жить с мамочкой»

«Все прекрасно знают, что он материально ответственный за ребенка, что я плачу алименты. Раз отдает мне ребенка, пусть тогда бы хоть алименты вернет. А он не хочет нести никаких финансовых обязательств. Я все для Полины делаю, специально переезжаю ради нее. Сейчас обставляю детскую комнату, купила кровать за 39 тысяч. Я хочу жить с дочерью, но все должно быть по справедливости, по суду», - рассказала Дана Борисова журналистам.

Нужно сказать, что слова Даны Борисовой подтвердила и ее 10-летняя дочка Полина. Малышка призналась, что просто мечтает жить с мамой, но ее отец недоволен ее настолько частым общением со своей родственницей, что зачастую приводит к громкому скандалу.

Дочь Даны Борисовой: «Я хочу жить с мамочкой»

«Папа уже два раза угрожал полицией из-за того, что я много времени с мамой провожу, но в итоге так никого и не вызвал. Я по решению суда должна жить с ним, мама алименты платит. Еще был настоящий скандал, когда я отказалась ехать с ними в Испанию. Я просто хотела провести с мамой время. Я хочу быть с мамочкой, жить с ней и надеюсь, так скоро и будет», - рассказала 10-летняя Полина журналистам.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фрагмент волынки XIV века найден археологами в
Экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев продолжает
Певица Шакира чуть не погибла в авиакатастрофе
После смерти Стеллы Барановской от ее сына
Джамала показала трогательный семейный снимок с
Наталью Варлей едва не похитили в Железноводске
57% россиян не верят в то, что американцы
Поклонники раскритиковали неудачный наряд Насти
Дочь Даны Борисовой: «Я хочу жить с мамочкой»
Мэрия Москвы планирует снести съемочную площадку
Анита Цой рассказала поклонникам о полезном
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева
Ольга Бузова покинула Лобное из-за ссоры с
Алексей Панин продемонстрировал бекстейдж со
Анастасия Костенко повеселила фолловеров чтением
Юлия Высоцкая удивила поклонников обычной
Mercedes-Benz представил свой самый компактный
Вышло обновление «ВКонтакте», в котором поменяли
Анастасия Решетова показала поклонникам свои
Ученые определили наличие генетической связи
Российские продажи Volvo выросли в июне на 11%
Новый iPhone будет оборудован специальной
Третье авто Chery в России продается в кредит
Suzuki отзывает в России 11 авто с дефектом CVT
Российские инженеры предложили новый способ
Раскрыты параметры нового смартфона HTC U12 Life
Прибыль «АвтоВАЗ» в первом полугодии по МСФО
Стала известна дата начала продаж смартфона
Надежда Бабкина огорчила своим пляжным нарядом
Twitter начал автоматическую блокировку аккаунтов
Просмотреть все новости