Дочь Даны Борисовой: «Я хочу жить с мамочкой»

«Все прекрасно знают, что он материально ответственный за ребенка, что я плачу алименты. Раз отдает мне ребенка, пусть тогда бы хоть алименты вернет. А он не хочет нести никаких финансовых обязательств. Я все для Полины делаю, специально переезжаю ради нее. Сейчас обставляю детскую комнату, купила кровать за 39 тысяч. Я хочу жить с дочерью, но все должно быть по справедливости, по суду», - рассказала Дана Борисова журналистам.

«Папа уже два раза угрожал полицией из-за того, что я много времени с мамой провожу, но в итоге так никого и не вызвал. Я по решению суда должна жить с ним, мама алименты платит. Еще был настоящий скандал, когда я отказалась ехать с ними в Испанию. Я просто хотела провести с мамой время. Я хочу быть с мамочкой, жить с ней и надеюсь, так скоро и будет», - рассказала 10-летняя Полина журналистам.



10-летняя Полиночка вряд ли могла даже предположить, что станет настоящим яблоком раздора для своих мамы и папы. Напомним, что не так давно Дана Борисова и Максим Аксенов выясняли в суде, кто же из них будет опекуном их дочери. Тогда после продолжительных разбирательств суд постановил, что Полина должна проживать с родным отцом, а известная мама отныне будет обязана выплачивать на дочку алименты.Как сообщается, в течении некоторого времени Дана Борисова честно выполняла все возложенные на нее судом финансовые обязательства. Телеведущая делала все возможное и невозможное для того, чтобы почаще видеться со своей дочерью и уделять ей куда больше внимания, чем это делала ранее.И вот на днях Максим Аксенов заявил, что совсем скоро Полинка переедет к своей звездной маме и будет отныне жить у нее. Тем не менее, Дана Борисова опровергла данную информацию и подчеркнула, что бывший супругу до сих пор является опекуном ее наследницы.На сегодняшний день Максим практически, что каждый день заявляет, что Дана использует Полину для пиара и на самом деле не только не заботиться о ней, но и отказывается видится с дочерью. Однако Борисова и это заявление Аксенова опровергла.Нужно сказать, что слова Даны Борисовой подтвердила и ее 10-летняя дочка Полина. Малышка призналась, что просто мечтает жить с мамой, но ее отец недоволен ее настолько частым общением со своей родственницей, что зачастую приводит к громкому скандалу.