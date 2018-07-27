Мэрия Москвы планирует снести съемочную площадку «Дом-2»
Пресловутая «Поляна» - основная площадка реалити-шоу «Дом-2», где ведутся съемки телестройки, расположена в Новой Москве, по соседству с Летовой рощей, но вскоре ее могут снести.
Как стало известно, столичная мэрия намерена строить автомагистраль и линию скоростного трамвая от района Саларьево до деревни Марьино и она как раз проходит через «Дом-2».
В связи с этими планами руководства Москвы, площадка «Дом-2» оказалась под угрозой.
Нужно отметить, что о строительстве дороги в мэрии речь шла еще до того, как там организовали «Поляну» и чиновники даже не подозревали, что там появится такой популярный объект, как площадка для съемок реалии-шоу.