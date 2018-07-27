Секреты молодости и долголетия человека связаны со стопами ног – Медики

Древние целители прекрасно знали, что старость начинается с конечностей, а дальше затрагивает все органы. В данном месте есть много нервных окончаний вместе с рефлекторными зонами, которые выполняют функции, аналогичные головному мозгу.Если ноги попали в холодную воду, человек начинает страдать от простуды, и таких примеров можно привести достаточно. Специалисты рекомендуют людям делать упражнения для стоп с ударами и массажем, а также чаще ходить пешком, чтобы сохранить свое здоровье.