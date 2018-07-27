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Секреты молодости и долголетия человека связаны со стопами ног – Медики

Китайские медики особо внимание уделяют стопам ног человека, где находятся самые важные точки организма. С ними связаны секреты молодости и долголетия, так что нужно уделять больше внимания это части тела.


Древние целители прекрасно знали, что старость начинается с конечностей, а дальше затрагивает все органы. В данном месте есть много нервных окончаний вместе с рефлекторными зонами, которые выполняют функции, аналогичные головному мозгу.

Секреты молодости и долголетия человека связаны со стопами ног – Медики


Если ноги попали в холодную воду, человек начинает страдать от простуды, и таких примеров можно привести достаточно. Специалисты рекомендуют людям делать упражнения для стоп с ударами и массажем, а также чаще ходить пешком, чтобы сохранить свое здоровье.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:55
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