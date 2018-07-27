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Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева обвенчалась с супругом

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева решилась на очень серьезный шаг.

Ни для кого из преданных поклонников Водонаевой не является секретом то, что официально Алена и Алексей Косинус стали супругами 11 сентября. Роспись звездной парочки прошла в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Известно, что влюбленные были знакомы уже очень давно.

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева обвенчалась с супругом

Не единожды Алена Водонаева заявляла, что у нее очень много чего общего с ее избранников. К примеру, у знаменитостей совпадают цели на будущее, взгляды на жизнь, да и пылающую страсть между супругами просто невозможно не заметить.

Нужно сказать, что после свадьбы Алена принялась активно признаваться своему любимому супругу в любви. Звезда прославленной телестройки «Дом-2» старалась не разлучаться с Алексеем надолго, поэтому зачастую парочку можно увидеть вместе не только в Санкт-Петербурге и в Москве, но и даже на том или ином концерте Косинуса.

На сегодняшний день Алена и Алексей находятся в Соединенных Штатах Америки. По всей видимости именно в США супруги и решились на очень серьезный шаг – произнести заветные клятвы повторно только уже в церкви. Сообщается, что церемония прошла в одной из церквей Лас-Вегаса.

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева обвенчалась с супругом

Знаменитая участница «Дома-2» сразу же подчеркнула, что никогда не забудет этот день, ведь таинство отличалось от многих, которые ранее уже проводились в стенах этой церкви.

«Это был самый чудесный день. Наша свадьба в той самой известной старой церкви. Самая искренняя регистрация. Без всяких там «ячеек общества». Нас обвенчал самый милый и старенький священник. Фотографий будет много и они фантастические! Я люблю вас, Алексей», - написала Алена Водонаева у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.

Стоит отметить, что ранее Алена не единожды заявляла СМИ и своим преданным поклонникам, что только ее возлюбленному удается ее удивлять. Музыкант практически постоянно радует свою избранницу подарками, цветами и милыми сюрпризами. По словам Водонаевой, их отношения с Алексеем развивались довольно стремительно.

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева обвенчалась с супругом

«Все изменилось в один момент: Леша утром 1 мая приехал в гости в качестве хорошего приятеля, а вечером мы заснули вместе и уже больше не расставались. До сих пор помню, как в тот день в «Лужниках», где Леша выступал на рэп-фестивале, он подошел ко мне в гримерке и поцеловал в губы. От неожиданности я потеряла дар речи. Не поверила в происходящее. А как же наша многолетняя дружба? Он не оставил мне шанса обдумать ситуацию, просто взял и все решил», - рассказывает Водонаева.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:26
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