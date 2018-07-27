«Синий экран смерти» внедрился в новые iMac Pro и MacBook Pro Retina

Согласно бурным обсуждениям пользователей на одном из форумов, выясняется, что проблема относится к новым iMac Pro и MacBook Pro Retina, выпуска 2018 года. Сопровождаются неполадки постоянным появлением «синего экрана смерти», чем-то напоминающим известную ошибку Windows. Так же уточняется, что возникают данные технические сложности только у некоторых владельцев, к проблемам массового характера их можно и не относить.Известны предположения разработчиков Apple, относительно обнаруженной уязвимости, приводящей к перебоям в работе, которая предположительно скрывается в Bridge OS, одной из основы T2. Приводит она к ситуации, названной «паникой ядра», которая и провоцирует появление синего экрана. В настоящее время ошибка так полностью и не устранена, продолжается активная работа в данном направлении. Как отметили разработчики, последние обновления версии ядра, значительно сократили факты возникновения проблемы.