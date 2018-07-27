Анастасия Костенко повеселила фолловеров чтением рекламного текста с листочка

«Как школьница читает с листочка! Могла уж выучить 3 слова! Позор! Костенко! Учись у Бузовой!», «Ты че учить не умеешь только по бумажке читать научилась? Вообще глупая настолько? И что в тебе Тарасов тот нашел?!», «Нууу это как Романец, создает страницы для гивов, потом продает их вместе с подпиской по 25000 рублей, а спонсоров кидает! Тут сразу все понятно, особенно, когда по непонятной на то причине аккаунт заблокирован!», - продолжают активно писать недоброжелатели Анастасии Костенко в социальной сети Инстаграм.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 25 Июл 2018 в 9:33 PDT

Ни для кого не секрет, что Анастасия Костенко является третьей супругой известнейшего российского футболиста, полузащитника и второго вице-капитана московского «Локомотива», а также бывшего мужа самой известной девушки страны Ольги Бузовой – Дмитрия Тарасова.Несмотря на то, что звездное семейство ранее практически в одни голос заявляло, что не намерено выставлять свою жизнь напоказ, на сегодняшний день все происходит с точностью да наоборот. И Костенко, и Тарасов на данный момент являются активными пользователями Сети.Несколько часов назад Анастасия у себя на страничке в социальной сети Инстаграм оставила свежий видеоролик, на кадрах которого российская модель активно рекламирует свой конкурс и заявляет, что готова подарить своим подписчикам много интересных подарков.Стоит отметить, что первый give-away очень насмешил огромнейшее количество недоброжелателей семейства Костенко и Тарасова. Дело в том, что на видеозаписи очень тяжело не обратить внимания на то, что супруга Дмитрия несколько раз смотрит в сторону. Множество пользователей социальной сети пришли к выводу, что Анастасия читает рекламу с листочка.Нужно сказать, что этот момент не на шутку рассмешил злопыхателей парочки, которые принялись просто-таки забрасывать Анастасию Костенко нелицеприятными высказываниями.Некоторые хейтеры посоветовали модели прежде, чем что-то рекламировать нормально выучить рекламный текст, а кое-кто и вовсе заявил, что знаменитости и вовсе нужно прекращать делать ту или иную рекламу, так как у нее это плохо получается.